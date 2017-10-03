Михайлов: СМИ несут ответственность за пропаганду здоровых ценностей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ответственность за пропаганду здоровых ценностей несут СМИ, медиа должны осуществлять осмысленную работу в этом направлении. Такое мнение выразил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, комментируя повестку возглавляемой им секции "Массовые коммуникации" на полях предстоящего Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"Сегодня на СМИ лежит особая ответственность за поддержание на высоком уровне культурного фона, пропаганду здоровых ценностей и сохранение духовного наследия, - сказал Михайлов. - На мой взгляд, современному обществу нужен новый культурный призыв, и эту задачу невозможно решить без осмысленной и целенаправленной работы медиа".

По его словам, общество столкнулось с "взрывным развитием" социальных сетей и блогосферы, появлением различных мнений об искусстве. "Погоня СМИ за сенсационностью, фрагментированность освещения событий приводят к тому, что мир культуры для зрителя и читателя утрачивает качество целостности, превращается в хаос разнообразных значений и образов, - считает Михайлов. - В этой новой реальности для журналиста на первый план выходит способность фильтровать и критически осмысливать информацию, чтобы действительно "не навредить".

На ПМКФ, добавил Михайлов, речь также пойдет об искусстве в диджитал сфере. "Обсудим, как меняет развитие цифровых медиа жизнь традиционных музеев, галерей и консерваторий. Кроме того, в центре внимания будет вопрос о том, как новые формы донесения информации меняют ее восприятие", - сказал он.

Секция "Массовые коммуникации" традиционно собирает ключевых игроков рынка. На ней известные медиаменеджеры, эксперты, деятели культуры обсуждают главные вызовы для российских и мировых СМИ, оценивают взаимосвязи между культурой и медиа, озвучивают идеи, которые станут трендами будущего. "С учетом масштабных задач, которые стоят перед нами, для нас особенно важен содержательный диалог с экспертами в области культуры и представителями власти. И такую уникальную возможность предоставляет ПМКФ", - заключил гендиректор ТАСС.

ПМКФ ежегодно проходит с 2012 года. В этом году он пройдет с 16 по 18 ноября.