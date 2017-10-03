Власти Москвы завершили формирование списка домов по программе реновации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы закрыли возможность включения новых домов в программу реновации. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Формирование программы полностью завершено. Вход в программу реновации закрыт", - сказал он, выступая на президиуме правительства Москвы.

В общей сложности, в списке домов, которые снесут в рамках программы реновации, значится 5,177 тыс. жилых зданий.

Ранее во вторник руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что власти включили в программу еще более 30 домов и исключили четыре здания. Он пояснил, что все дома были включены в программу по итогам общих собраний собственников помещений, которые прошли в период голосования по программе (до 1 июля 2017 года - прим. ТАСС).

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Таким образом, столичная мэрия завершила рассмотрение протоколов общих собраний о включении домов в программу реновации. В соответствии с законом формирование программы завершено. Включение в нее каких-либо дополнительных домов в дальнейшем невозможно.

В трех из четырех исключенных из программы домов решение о выходе было принято собственниками помещений после завершения ее формирования. Таким образом, собственники воспользовались своим правом на выход из программы, который не ограничен сроками. По одному дому собрание по поводу выхода из программы было проведено в период голосования.

Программа реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5,177 тыс. домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.