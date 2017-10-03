Абызов предложил сервисам такси направлять видеозаписи нарушений в ГИБДД

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предлагает сервисам такси разработать алгоритм, который позволит анализировать записи с видеорегистраторов автомобилей на предмет нарушений правил дорожного движения и направлять видео в ГИБДД.
Созданы, чтобы их соблюдать: 10 вопросов на знание ПДД
Такие сервисы, как "Яндекс.Такси", могли бы предложить математический алгоритм автоматического анализа видеопотока с видеорегистраторов соответствующих транспортных средств, чтобы были выявлены нарушения со стороны всех участников дорожного движения и видео автоматически поступали на ресурсы ГИБДД, отметил Абызов во вторник в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.
"Мы получим по сути дела на дорогах десятки тысяч агентов безопасности дорожного движения - это таксомоторы, которые оборудованы соответствующими средствами видеофиксации", - пояснил министр.