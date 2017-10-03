Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве утвердили отмену взносов на капремонт с августа в домах из программы реновации

Общество
3 октября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Из программы капремонта исключены 5110 многоквартирных жилых помещений, включенных в программу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли постановление, освобождающее жителей домов, включенных в программу реновации, от взносов на капремонт, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Жители домов, включенных в программу реновации, освобождены от взносов на капремонт", - сказал Собянин на президиуме правительства Москвы.

Во вторник на президиуме были утверждены изменения в региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы. Из программы капремонта исключены 5110 многоквартирных домов, включенных в программу. Остальные 67 домов изначально не были включены в программу капремонта.

Ранее на заседании президиума был утвержден окончательный список включенных в программу реновации домов. В списке домов, которые снесут в рамках программы реновации, значится 5,177 тыс. жилых зданий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичной мэрии, исключение из программы капремонта не означает отказа городских властей от обязательств по поддержанию домов в надлежащем техническом состоянии. До тех пор, пока дома, включенные в программу, не покинут последние жители, в них будет проводиться текущий ремонт и другие необходимые работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама