Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бречалов заплатил штраф в 500 рублей за переход улицы в неположенном месте

Общество
3 октября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Инспекторы ГИБДД узнали главу Удмуртии и хотели простить его на первый раз "как неместного", но он решил понести наказание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что заплатил штраф в размере 500 рублей за переход дороги в неположенном месте.

"Я сам, признаюсь, являюсь нарушителем как пешеход. Рядом с резиденцией удобно перейти улицу посередине, не дойдя 30 метров до пешеходного перехода. Ко мне подошли представители ГИБДД, спасибо им за принципиальность", - рассказал он во вторник в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.

По словам Бречалова, инспекторы узнали главу республики и после небольшой паузы решили простить его на первый раз "как неместного". Но сам он решил понести наказание. "В общем, я заплатил штраф в 500 рублей", - заметил глава региона.

Бречалов подчеркнул, что размеры штрафов для пешеходов и для водителей, на его взгляд, несоразмерны. "Ответственность и водителя, и пешехода должна быть абсолютно равноценной. И там, и там нарушения, которые влекут за собой летальный исход", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама