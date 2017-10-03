Бречалов заплатил штраф в 500 рублей за переход улицы в неположенном месте

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что заплатил штраф в размере 500 рублей за переход дороги в неположенном месте.

"Я сам, признаюсь, являюсь нарушителем как пешеход. Рядом с резиденцией удобно перейти улицу посередине, не дойдя 30 метров до пешеходного перехода. Ко мне подошли представители ГИБДД, спасибо им за принципиальность", - рассказал он во вторник в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.

По словам Бречалова, инспекторы узнали главу республики и после небольшой паузы решили простить его на первый раз "как неместного". Но сам он решил понести наказание. "В общем, я заплатил штраф в 500 рублей", - заметил глава региона.

Бречалов подчеркнул, что размеры штрафов для пешеходов и для водителей, на его взгляд, несоразмерны. "Ответственность и водителя, и пешехода должна быть абсолютно равноценной. И там, и там нарушения, которые влекут за собой летальный исход", - пояснил он.