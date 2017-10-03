Бречалов заплатил штраф в 500 рублей за переход улицы в неположенном месте

Клуб КХЛ "Трактор" подписал контракт с бывшим игроком НХЛ НикитинымСпорт 3 октября, 14:32
Песков: Хантсман имел возможность кратко пообщаться с Путиным в Кремле, как и другие послыПолитика 3 октября, 14:24
Глава Якутии предложил создать арктический аварийно-спасательный центрОбщество 3 октября, 14:10
Пресс-конференция, посвященная акции "Всероссийская профдиагностика - 2017"Общество 3 октября, 14:07
Нобелевская премия по физике. ДосьеБиографии и справки 3 октября, 14:03
"Газпром нефть" намерена занять до 80% рынка катализаторов каталитического крекинга РФТЭК 3 октября, 13:57
Роналду в разговоре с Фердинандом не исключил, что через 10 лет начнет карьеру боксераСпорт 3 октября, 13:56
Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе-сентября 2017 г. увеличилась на 1%Транспорт 3 октября, 13:54
За ивановскими лесами впервые проследили из космоса, с воздуха и землиВ стране 3 октября, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что заплатил штраф в размере 500 рублей за переход дороги в неположенном месте.
"Я сам, признаюсь, являюсь нарушителем как пешеход. Рядом с резиденцией удобно перейти улицу посередине, не дойдя 30 метров до пешеходного перехода. Ко мне подошли представители ГИБДД, спасибо им за принципиальность", - рассказал он во вторник в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.
По словам Бречалова, инспекторы узнали главу республики и после небольшой паузы решили простить его на первый раз "как неместного". Но сам он решил понести наказание. "В общем, я заплатил штраф в 500 рублей", - заметил глава региона.
Бречалов подчеркнул, что размеры штрафов для пешеходов и для водителей, на его взгляд, несоразмерны. "Ответственность и водителя, и пешехода должна быть абсолютно равноценной. И там, и там нарушения, которые влекут за собой летальный исход", - пояснил он.