Кабмин может утвердить нанесение новой разметки на дорогах в течение месяца

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство может в течение месяца утвердить законопроект о нанесении дорожной разметки "вафельница" на перекрестках российских дорог. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.
"Надеюсь в течение месяца будет подписан правительством, потому что это решение правительства. На нашем уровне мы подготовим в течение недели, надеюсь, что акт правительства в течение месяца сделаем", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, когда могут быть утверждены поправки о внедрении этой дорожной разметки.
В ноябре 2016 года Шувалов дал поручение внести в правительство проекты нормативных актов об использовании новой дорожной разметки в виде диагональной сетки - "вафельницы", обозначающей перекрестки автомобильных дорог.
Данное поручение было дано после того, как в течение последних двух лет МВД совместно с правительством Москвы проводило эксперимент по использованию новой разметки на некоторых перекрестках дорог столицы. Эта разметка призвана устранить нарушения правил дорожного движения, в частности, выезд на перекрестки и их пересечение при образовании заторов на дорогах.