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Глава ФАДН предложил вести уроки в начальной школе на двух языках - русском и национальном

Общество
3 октября, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По мнению Игоря Баринова, это поможет в сохранении языков народов России

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Глава (ФАДН) России Игорь Баринов

Глава (ФАДН) России Игорь Баринов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Преподавание предметов в начальных классах можно вести на двух языках - русском и национальном, сказал журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов в рамках форума-диалога "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

"Мне кажется необходимым реанимировать проект, который был в экспериментальном виде до 2014 года, это полилингвальное, коликультурное образование. Он реализовывался и инициировался в Северной Осетии, когда начальные предметы изучались и на родном, и на русском языках", - сказал он.

По словам руководителя ведомства, этот проект помогает в сохранении языков народов России и одновременно знакомит с ними подрастающее поколение. "Этот проект очень важен для коренных и малочисленных народов, а также детей мигрантов, которые слабо владеют русским языком", - отметил Баринов.

Он подчеркнул, что для реализации этого проекта нужны учителя, владеющие как русским, так и национальным языком, а также специальные учебные пособия. "В учебнике параграф на родном языке и рядом параграф на русском. И тогда идет, с одной стороны, безболезненное усвоение того материала, который дается, а с другой стороны, ты изучаешь русский язык и сохраняешь правильный и грамотный родной [язык]", - сказал глава ФАДН.

По словам Баринова, в национальных республиках нередко преподавание русского языка сокращается в пользу национального, что может привести к вынужденной миграции русскоязычного населения. "К сожалению, тенденция, когда идет сокращение изучения русского языка, есть в национальных республиках, и это часто способствует тому, что русскоязычное население просто уезжает, а когда территория превращается в моноэтническую, это всегда плохо", - добавил он.

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