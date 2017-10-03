Пресс-конференция, посвященная акции "Всероссийская профдиагностика - 2017"

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению акции "Всероссийская профдиагностика - 2017". Эта акция позволит учащимся 9-11 классов определиться с будущей профессией.

О формате проведения тестирования, географии участников, ожидаемых результатах и необходимых мерах для развития системы профориентации в школе рассказывают директор Центра занятости молодежи города Москвы Роман Шкут, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Артем Демин, президент Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Серебряков и руководитель программы по развитию системы ранней профориентации "Zaсобой" Наталья Алиева.

Акция "Всероссийская профдиагностика-2017" пройдет с 1 по 14 октября во всех регионах России. В прошлом году ее участниками стали более 70 тыс. школьников из 68 российских регионов.