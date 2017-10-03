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Анкара одобрила отчет о воздействии на окружающую среду участка "Турецкого потока"

Общество
3 октября, 14:43 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, октября. /ТАСС

Министерство экологии и градостроительства Турции объявило об окончательном одобрении отчета для морского участка газопровода

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АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Турции одобрило отчет об оценке воздействия на окружающую среду для морского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС по телефону представитель данного проекта в Турции.

"Да, министерство экологии и градостроительства Турции объявило об окончательном одобрении отчета по оценке воздействия на окружающую среду для морского участка газопровода "Турецкий поток", - сказал собеседник агентства.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубопровода должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. "Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода у российского побережья Черного моря.

Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в €11,4 млрд.

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