Шувалов призвал учить граждан ПДД через интернет-ресурсы

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов считает необходимым обучать российских граждан правилам дорожного движения с помощью предрекламных показов на информационных интернет-ресурсах.
"Если вы зайдете в любой информационный ресурс, то на вас свалится реклама самого различного качества и контента, зайдете в YouTube - вам сразу "Яндекс.Такси". Куда бы вы не зашли, то там огромное количество рекламы. По большому счету, это такой проект, когда надо чуть-чуть поступиться интересами доходов от рекламы и предрекламное короткое время посвятить всеобщему воспитанию по безопасности (по соблюдению правил дорожного движения - прим. ТАСС)", - сказал журналистам Шувалов.
Он подчеркнул, что это должна быть не социальная реклама, а предрекламный контент, который должен будет продвигать знания о том, как нужно себя вести по отношению друг к другу на дорогах.
Выступая в ходе публичного обсуждения плана по повышению безопасности на пешеходных переходах, первый вице-премьер отметил, что такую программу можно было бы провести хотя бы в течение одного года.
"Мой призыв был к операторам сотовой связи - к крупнейшим трем компаниям - и тем, кто сегодня уже проник в нашу жизнь безусловно и абсолютно - это Yandex и Mail.Ru. Почему не сделать так, чтобы хотя бы в течение одного года охватить все слои населения и по сегментам каждому доносить свою информацию: пешеходу - пешеходово, водителю - водительское. Это возможно сделать сегодня, есть и для этого технологии. Можно ли это сделать недорого и в течение какого-то времени, когда это будет действенно? Можно", - считает первый вице-премьер.