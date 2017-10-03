Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов призвал учить граждан ПДД через интернет-ресурсы

Общество
3 октября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Первый заместитель председателя правительства отметил, что это должна быть не социальная реклама, а предрекламный контент

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов считает необходимым обучать российских граждан правилам дорожного движения с помощью предрекламных показов на информационных интернет-ресурсах.

"Если вы зайдете в любой информационный ресурс, то на вас свалится реклама самого различного качества и контента, зайдете в YouTube - вам сразу "Яндекс.Такси". Куда бы вы не зашли, то там огромное количество рекламы. По большому счету, это такой проект, когда надо чуть-чуть поступиться интересами доходов от рекламы и предрекламное короткое время посвятить всеобщему воспитанию по безопасности (по соблюдению правил дорожного движения - прим. ТАСС)", - сказал журналистам Шувалов.

Он подчеркнул, что это должна быть не социальная реклама, а предрекламный контент, который должен будет продвигать знания о том, как нужно себя вести по отношению друг к другу на дорогах.

Выступая в ходе публичного обсуждения плана по повышению безопасности на пешеходных переходах, первый вице-премьер отметил, что такую программу можно было бы провести хотя бы в течение одного года.

"Мой призыв был к операторам сотовой связи - к крупнейшим трем компаниям - и тем, кто сегодня уже проник в нашу жизнь безусловно и абсолютно - это Yandex и Mail.Ru. Почему не сделать так, чтобы хотя бы в течение одного года охватить все слои населения и по сегментам каждому доносить свою информацию: пешеходу - пешеходово, водителю - водительское. Это возможно сделать сегодня, есть и для этого технологии. Можно ли это сделать недорого и в течение какого-то времени, когда это будет действенно? Можно", - считает первый вице-премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Шувалов, Игорь Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама