Сотрудники МЧС спасли рыбаков на реке Иртыш в Омской области

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двое человек спасены с островов на реке Иртыш в Омской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"При патрулировании реки Иртыш в городе Омске сотрудники МЧС получили сигнал о помощи. Супружеская пара рыбачила на острове в районе поселка Береговой Советского округа. Собравшись домой, они обнаружили, что их лодка неисправна. Починить плавсредство не представлялось возможным, и они обратились к спасателям", - сказали в ведомстве.

Спасатели взяли рыбаков на борт и доставили на лодочную станцию. Медицинская помощь им не понадобилась, отметили в пресс-службе.