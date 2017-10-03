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Сотрудники МЧС спасли рыбаков на реке Иртыш в Омской области

Общество
3 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Рыбаки сами обратились к спасателям, так как их лодка оказалась неисправна

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двое человек спасены с островов на реке Иртыш в Омской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"При патрулировании реки Иртыш в городе Омске сотрудники МЧС получили сигнал о помощи. Супружеская пара рыбачила на острове в районе поселка Береговой Советского округа. Собравшись домой, они обнаружили, что их лодка неисправна. Починить плавсредство не представлялось возможным, и они обратились к спасателям", - сказали в ведомстве.

Спасатели взяли рыбаков на борт и доставили на лодочную станцию. Медицинская помощь им не понадобилась, отметили в пресс-службе.

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