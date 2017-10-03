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Болгария направит на студенческий фестиваль в Сочи более 100 человек

Общество
3 октября, 13:34 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Координатор делегации Вадим Рошманов сообщил, что часть участников до фестиваля прилетит в Москву, где примет участие в торжественном параде

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СОФИЯ, 3 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария направит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи делегацию из более чем 100 человек. Об этом ТАСС сообщил координатор и знаменосец болгарской делегации Вадим Рошманов.

"Первоначальный состав болгарской делегации насчитывал около 200 человек, но, к сожалению, в силу ряда причин мы не смогли организовать чартерный полет в Сочи, поэтому все участники фестиваля будут добираться на него самостоятельно, их количество будет чуть более 100 человек", - сообщил он.

Координатор уточнил, что часть делегации до фестиваля посетит Москву, где примет участие в торжественном параде.

"Для меня большая честь и ответственность быть знаменосцем, лицом болгарской команды. Мы должны достойно представить свою страну", - сообщил он.

Рошманов рассказал, что на специальном стенде в Сочи будут представлены болгарские обычаи и традиции, книги о Болгарии на разных языках.

Актуальные темы

"Самое важное для нас - личная коммуникация с представителями других стран. Это даст возможность лучше из понять друг друга, - отметил представитель болгарской делегации. - Лично я за 10 дней рассчитываю обсудить с новыми друзьями вопросы молодежного предпринимательства, это исключительно важная тема, будем говорить о малом и среднем бизнесе, о неправительственных организациях".

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Актуальные темы, по его мнению, также межкультурное взаимодействие и международная безопасность.

"Напряжение в разных странах мира исключительно велико, а мы, молодые люди, будем через некоторое время в управлении государств, в бизнесе и должны хорошо ориентироваться в существующих противоречиях. Сочинский фестиваль, уверен, поможет нам лучше понять друг друга, завязать дружбу, которая будет продолжаться на протяжении многих лет", - отметил координатор.

Вадиму Рошманову 27 лет, он магистр политологии, дипломатии и национальной безопасности. По его словам, работает в нескольких неправительственных организациях, в том числе в Ассоциации международного общественного развития, является председателем движения "Молодежь и власть".

Фестиваль молодежи и студентов в России

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики.

Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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