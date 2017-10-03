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В Прикамье объем интернет-трафика в точках Wi-Fi увеличился на 56% после обнуления тарифов

Общество
3 октября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Всего в Пермском крае планируется создать 305 точек доступа

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем интернет-трафика в точках Wi-Fi, обустроенных в Пермском крае по проекту устранения цифрового неравенства, увеличился на 56% после отмены платы за пользование, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Уже в первый месяц на территории Прикамья после отмены тарификации в точках Wi-Fi отмечен резкий рост спроса на услугу высокоскоростного доступа в интернет. В крае количество выходов в интернет в точках доступа выросло почти на 25%: если в июле было зафиксировано 44 тыс., то в августе уже почти 55 тыс. сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе на 56% больше, чем месяцем ранее", - говорится в сообщении.

По словам министра информационного развития и связи региона Павла Шевырова, благодаря организации доступа к интернету жители малых населенных пунктов получили возможность воспользоваться государственными электронными услугами и сервисами: замена паспорта гражданина РФ, получение и замена водительских прав, регистрация по месту жительства.

С 1 августа 2017 года была отменена плата за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Они устанавливаются в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Скорость передачи данных в точках доступа - не менее 10 Мбит/с.

Всего в Пермском крае, по данным пресс-службы, будет создано 305 точек доступа, в эксплуатацию уже сдана 91 точка Wi-Fi, проложено более 450 км волоконно-оптических линий связи. До конца 2017 года пермские связисты построят еще 250 км "оптики" и подключат к сети 18 сел и деревень региона.

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