Программы "Своя игра", "Время покажет" и "Военная тайна" завоевали ТЭФИ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Имена первых победителей престижной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Дневной эфир" назвали во вторник в Москве, передает корреспондент ТАСС из театра "Россия".
В номинации "Утренняя программа" победа досталась передаче "Доброе утро" (Первый канал), которую ведут Ольга Ушакова и Сергей Бабаев. В категории "Лучший ведущий утренней программы" победа досталась Юлии Высоцкой ("Едим дома!") Она не присутствовала на церемонии лично, ТЭФИ вручили ее представителю.
Лучшей просветительской программой названа "Военная тайна" (РЕН-ТВ). Статуэтку получил ее ведущий Игорь Прокопенко. В номинации "Телеигра" академики признали лучшим телешоу "Своя игра" (НТВ).
Победителем среди лучших программ для детей и юношества названа передача "АБВГДейка" (ТВ Центр). Передача существует уже 42 года в формате игровых уроков. ТЭФИ в номинации "Реалити-шоу" досталась шоу "Пацанки" ("Пятница!") Создатели сообщили, что все участницы после съемок нашли работу и полностью изменили образ жизни.