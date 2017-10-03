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Программы "Своя игра", "Время покажет" и "Военная тайна" завоевали ТЭФИ

Общество
3 октября, 14:55 дата обновления: 3 октября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В номинации "Утренняя программа" победила передача "Доброе утро", в категории "Лучший ведущий утренней программы" победа досталась Юлии Высоцкой

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Имена первых победителей престижной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Дневной эфир" назвали во вторник в Москве, передает корреспондент ТАСС из театра "Россия".

В номинации "Утренняя программа" победа досталась передаче "Доброе утро" (Первый канал), которую ведут Ольга Ушакова и Сергей Бабаев. В категории "Лучший ведущий утренней программы" победа досталась Юлии Высоцкой ("Едим дома!") Она не присутствовала на церемонии лично, ТЭФИ вручили ее представителю.

Пальма первенства в номинации "Лучшее дневное ток-шоу" досталась передаче "Время покажет" (Первый канал).

Лучшей просветительской программой названа "Военная тайна" (РЕН-ТВ). Статуэтку получил ее ведущий Игорь Прокопенко. В номинации "Телеигра" академики признали лучшим телешоу "Своя игра" (НТВ).

Победителем среди лучших программ для детей и юношества названа передача "АБВГДейка" (ТВ Центр). Передача существует уже 42 года в формате игровых уроков. ТЭФИ в номинации "Реалити-шоу" досталась шоу "Пацанки" ("Пятница!") Создатели сообщили, что все участницы после съемок нашли работу и полностью изменили образ жизни.

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