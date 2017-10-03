Глава Якутии предложил создать арктический аварийно-спасательный центр

ТАСС, 3 октября. Глава Якутии Егор Борисов в ходе рабочей встречи с заместителем главы МЧС РФ Павлом Барышевым предложил создать региональный арктический аварийно-спасательный центр для реагирования на ЧС в арктической зоне. Об этом сообщила по итогам встречи пресс-служба правительства региона.

"Егор Борисов предложил создать якутский арктический комплексный аварийно-спасательный центр в городе Якутске и в поселке Тикси на базе Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России для оперативного реагирования на ЧС в арктической зоне", - говорится в сообщении.

По данным правительства Якутии, арктическая зона на территории Дальневосточного региона занимает более 1,3 млн квадратных метров. На территориях Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа в арктической зоне расположены 11 муниципальных районов, 88 сельских и городских поселений, в том числе шесть крупных морских портов, в общей сложности проживают более 70 тысяч человек.

По словам Борисова, центр может быть создан в форме федерального государственного учреждения, находящегося в непосредственном подчинении ГУ МЧС России по республике, с дислокацией в Якутске и Тикси. Борисов напомнил о сложной транспортной логистике, в результате чего единственным способом сообщения со многими населенными пунктами остается авиация. В этой связи он попросил рассмотреть возможность базирования вертолета МЧС в поселке Тикси.

В связи с недавней аварией на Якутской ГРЭС глава республики также отметил необходимость строительства специализированной пожарно-спасательной части. "Дислокация специализированной пожарно-спасательной части планируется в непосредственной близости от опасного производственного объекта Якутской ГРЭС-2", - сказал Борисов, попросив поддержать строительство за счет средств федерального бюджета.