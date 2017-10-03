Саратовская область завершит программу переселения из аварийного жилья 1 ноября

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Программа переселения из аварийного жилья завершится в Саратовской области 1 ноября. К этому сроку все жители получат ключи от новых квартир, сообщил во вторник ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Тепин.

"На сегодняшний день в рамках реализации программы по переселению из аварийного жилья мы находимся в стадии завершения. Сроки реализации программы установлены на 1 ноября", - сказал Тепин. По его словам, сейчас все дома уже выстроены и введены в эксплуатацию.

"Мы заселяем людей и те недостатки, которые мы видим, устраняем ежедневно. Если что-то гражданам не нравится, мы связываемся с подрядчиками, которые находятся на площадках. Также идет юридическая регистрация переселяющихся граждан. До 15 октября, я думаю, выйдем на 95% готовности", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Саратовская область неоднократно попадала в список отстающих регионов по выполнению программы. По данным Минстроя, задержки были вызваны недостатком финансирования. В феврале 2017 года Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил дополнительно 1 млрд рублей на реализацию программы в Саратовской области.

По данным Минстроя, сейчас более 14,36 тыс. человек уже переселены из аварийных помещений общей площадью 242 тыс. кв. м. Всего необходимо расселить 19,2 тыс. человек.

Программа переселения из аварийного жилья реализуется на территории Саратовской области с 2012 года. На 1 января 2012 года аварийными были признаны 322 тыс. кв. метров жилья.