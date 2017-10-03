Число ВИЧ-инфицированных заключенных в РФ выросло в четыре раза с 2000 года

АКСАКОВО /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Количество ВИЧ-инфицированных заключенных в России увеличилось в четыре раза за 17 лет. Об этом сообщила главный специалист отдела лечебной работы и контроля качества медицинской деятельности и организации медицинской помощи заключенным Татьяна Пряхина на выездном заседании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России под председательством народного артиста России, кинорежиссера, члена совета Владимира Меньшова.

"С 2000 года количество ВИЧ-инфицированных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, увеличилось в четыре раза. Ежегодно в СИЗО ФСИН России поступает порядка 12 тыс. ВИЧ-инфицированных. Из всех впервые выявленных случаев - 84% регистрируется на входном контроле при первичном обследовании, 16% - в первые месяцы содержания", - сообщила она. В 2016 году были выявлены более 11 тыс. ВИЧ-инфицированных, что составило почти 3% от всех обследованных за прошедший год.

При ежегодном снижении численности заключенных почти на 3 тыс. человек, доля ВИЧ-инфицированных растет, и за первое полугодие 2017 года их количество составило более 10,5%, то есть 63,8 тыс. человек. Пряхина добавила, что высокий процент больных ВИЧ среди заключенных объясняется наркоманией. "Это концентрация в учреждениях УИС социально не адаптированных граждан", - пояснила она.

По статистике, в России число ВИЧ-инфицированных ежегодно увеличивается на 10%, то есть на 100 тыс. человек. По словам Пряхиной, 22 субъекта РФ находятся на особом контроле, как наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией. Например, в Самарской области данное заболевание обнаружено у каждого третьего заключенного, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - у каждого пятого.

Осужденные и лица, содержащиеся под стражей, отнесены к особо уязвимой группе населения из-за нахождения в учреждениях с высокой плотностью ВИЧ-инфицированных лиц. "Учитывая темпы роста числа ВИЧ-инфицированных в России, можно прогнозировать дальнейшее увеличение распространенности ВИЧ-инфекции среди заключенных", - добавила Пряхина.