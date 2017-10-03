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В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд

Общество
3 октября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

4 ноября в России отмечается День народного единства

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Празднование Дня народного единства

Празднование Дня народного единства

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Три выходных дня подряд - 4, 5 и 6 ноября - ожидают россиян в начале следующего месяца в связи с празднованием Дня народного единства.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Роструда.

"В связи с тем, что в этом году [День народного единства] 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на 1 час", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

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