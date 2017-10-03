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Хлопонин: субъекты СКФО должны перейти к стопроцентному сбору платежей за услуги ЖКХ

Общество
3 октября, 15:12 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 3, октября. /ТАСС

Долги жителей СКФО за газ достигли 61 млрд рублей

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ЕССЕНТУКИ, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Хлопонин призвал регионы Северного Кавказа перейти к стопроцентному сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, ведется большая работа в этом направлении.

"Главные показатели нашей работы - это показатели по платежам. К сожалению, мы не можем достичь стопроцентного показателя. За потребляемую энергию и газ люди должны платить полным рублем, этого сегодня нет. Мы с вами договаривались, что к стопроцентным платежам должны подойти поэтапно, поэтому ведется большая работа по подходу к этим показателям", - сказал он во вторник в Ессентуках на совещании по итогам деятельности рабочей группы по ТЭК СКФО при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа в первом полугодии.

Тем не менее вице-премьер положительно оценил проводимую работу. "На уровне субъектов проводится очень большая работа, и я готов оценить ее позитивно. Сегодня по ряду регионов есть большие сдвиги", - сказал он.

По словам Хлопонина, пока "не все показатели достигнуты". Будет уделено больше внимания работе силового блока - МВД и судебных приставов.

Как ранее сообщал ТАСС, долги населения Северного Кавказа только за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России.

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