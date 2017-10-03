Участники акции "Чистые берега" в Ненецком АО собрали 176 кубометров мусора

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Участники Всероссийской экологической акции "Нашим рекам и озерам - чистые берега" в Ненецком автономном округе собрали 176 кубометров мусора по берегам водоемов округа. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
"В рамках акции было очищено около 22 километров береговой линии и собрано 176 кубометров бытовых отходов и крупногабаритного мусора. В мероприятиях акции приняли участие 780 жителей округа. Экологический десант НАО в 2017 году сформировали коллективы предприятий, местные жители..., школьники летних лагерей, студенты", - говорится в сообщении.
В НАО очистка территории в рамках акции началась примерно на месяц позднее, чем в целом по стране, из-за позднего паводка на реках региона. Основные мероприятия проходили с июля по август в Нарьян-Маре, поселках Искателей, Красное, Хорей-Вер, Шойна, селах Несь, Коткино, Тельвиска, Оксино, Великовисочное, Ома, деревнях Щелино и Лабожское.
Жители этих населенных пунктов очистили береговые линии 19 рек, таких как Край-Яма, Виска, Печора, Сула, Вижас, Ома, Снопа, Пеша, Волонга, Индига, Черная, Море-Ю, Коротаиха, Кара, Сула, Шапкина, Лая, Колва и Адзьва. Также очищены берега пяти озер. В акции участвовали жители НАО от 14 до 60 лет.
Ежегодная акция "Нашим рекам и озерам - чистые берега" направлена на улучшение экологической обстановки и проводится во всех субъектах Российской Федерации. Участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега от грязи, мусора, отходов производства и потребления.