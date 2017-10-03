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Пятнадцать компаний представят Абхазию на агровыставке "Золотая осень 2017" в Москве

Общество
3 октября, 15:43 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 3, октября. /ТАСС

Делегацию правительства Абхазии на мероприятии возглавит министр сельского хозяйства Даур Тарба

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СУХУМ, 3 октября. /ТАСС/. Пятнадцать компаний, в том числе производители вино-водочной продукции, компотов и джемов, представят Абхазию на международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", которая открывается 4 октября в Москве на ВДНХ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц.

"В этом году к компаниям, которые участвуют в выставке ежегодно, представляя вино-водочную продукцию, рыбную муку и жир, мед и многое другое, прибавились новые, производящие экологически чистые джемы, варенья и компоты. В целом Абхазию на агропромышленной выставке представят 15 компаний", - сказал Барциц. По его словам, в выставке также примут участие солисты ансамбля народных танцев "Шаратын".

Торговый представитель отметил, что в этом году на полях форума планируется подписать несколько масштабных соглашений с торговым представительством РФ и рядом российских и международных структур. "Целью этих соглашений является вовлечение нашей страны в международное торговое, производственное и инвестиционное пространство", - сказал Барциц. При этом он не уточнил, какого рода соглашения планируется подписать, отметив, что "об этом можно говорить только после подписания".

Барциц подчеркнул, что "Золотая осень" является самым крупным отраслевым форумом в Восточной Европе и традиционно собирает огромное количество участников из более чем 20 стран мира и практически всех регионов РФ. "Абхазия, участвуя в этой выставке в шестой раз, трижды завоевала Гран-при, а также более 50 медалей разного достоинства"- сказал он.

Делегацию правительства Абхазии на выставке возглавляет министр сельского хозяйства Даур Тарба, в ее составе также министр экономики Адгур Ардзинба и советник президента по экономике Амиран Лагвилава.

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