Делегации из США и Европы посетят Севастополь по региональной программе фестиваля молодежи

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Пятьдесят делегатов из США, Евросоюза и других стран, как ожидается, посетят Севастополь в октябре этого года в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом на заседании Заксобрания Севастополя сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
"В этом году Севастополь удостоен чести принимать региональную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов, поэтому уже с 14 по 17 октября на территорию города приедет 50 делегатов их США, Евросоюза и других государств", - сказал Резниченко.
Он также сказал, что от Севастополя в Сочи на фестиваль поедет 25 участников и 50 волонтеров.
Ранее сообщалось, что иностранных участников ВФМС в Севастополе ознакомят с историей города. В частности, гостей ожидают посещение музея-заповедника "Херсонес Таврический", мемориального комплекса "35-я береговая батарея", морские и пешеходные экскурсии.
Кроме того, они примут участие в акции "Наследие фестиваля", где будет составлено послание к молодежи 2067 года. Помимо этого, предусмотрены спортивная, образовательная программы.