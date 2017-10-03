Новгородская область предложила создать федеральную программу увековечивания памяти павших

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Правительство Новгородской области направило предложения в администрацию президента (АП) о создании федеральной целевой программы (ФПЦ) по увековечению памяти павших в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из разработчиков проекта, председатель совета командиров Новгородской поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.

Бесхозные мемориалы

В сентябре эту идею поддержал президент России Владимир Путин на встрече с избранным губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В преддверии 75-летия Победы глава региона предложил разработать "комплексную программу по созданию больших воинских мемориалов", заверив, что Новгородская область готова участвовать в подобном проекте.

Среди главных пунктов, которые, возможно, лягут в основу программы, устройство новых мемориалов, восстановление и содержание братских захоронений времен войны, создание профессиональных поисковых отрядов, финансовая поддержка исследовательских и архивных работ поисковиков.

"Мы направили в АП предложения-обоснование для создания федеральной программы об увековечении памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны", - сказал Неофитов.

Как отметил руководитель новгородских поисковиков, "ранее мы подняли вопрос перед губернатором Новгородской области о том, что 90% 615 воинских захоронений в регионе не принадлежат никому. Не все они паспортизированы, многие разрушены. Кроме того, примерно 10% воинских могил расположено в урочищах и лесах, где уже нет дорог и деревень, и некому за ними ухаживать. Эти братские могилы нужно переносить, чтобы делать новые мемориалы или расширять существующие".

По его словам, в советское время захоронения времен Великой Отечественной находились под патронажем комсомола, партии, организаций, заводов и колхозов. С тех пор, как они исчезли, захоронения стали практически бесхозными, продолжил Неофитов.

Между тем, ежегодно поисковики поднимают в местах боев только в Новгородской области останки около 2500 красноармейцев. У регионального бюджета и муниципалитетов нет ни денег, ни законных оснований обустраивать новые братские могилы и обеспечивать достойные церемонии захоронения погибших защитников Отечества, добавил председатель совета командиров "Долины".

Такая же картина наблюдается и в других регионах России, где с 1941 года по 1944 год велись боевые действия. Это 14 субъектов СССР - 13 краев и областей, а также существовавшая тогда Карело-Финская ССР. Как считают эксперты, только на территории современной Новгородской области с 1941 года по 1944 год убиты и пропали без вести около 850 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. По оценкам поисковиков, даже после 30 лет работы экспедиции "Долина" в новгородских лесах и болотах остаются незахороненными более 350 тыс. бойцов.

Всем миром

Руководителя "Долины" поддержал и председатель комитета культуры администрации Старорусского района Александр Дмитриев: основная проблема в процессе увековечения памяти павших, считает он, - отсутствие финансирования.

"В Старой Руссе расположено 79 военно-мемориальных объектов. Поисковые работы каждый год приносят новые имена павших солдат, но у администраций нет полномочий оплатить достойную организацию прощальной церемонии, изготовить надгробные плиты, благоустроить территорию новых захоронений", - отметил собеседник агентства.

Посильное участие в обустройстве и сохранении существующих и новых воинских мемориалов принимают участие местные жители, крупные предприятия, Российское военно-историческое общество, Военно-патриотический центр "Вымпел". Есть и примеры частной благотворительности, добавил Дмитриев.

Так, проект стоимостью 12 млн рублей по строительству захоронения 16 тыс. воинов у старорусской деревни Давыдово взялся реализовать в 2018 году бизнесмен из Санкт-Петербурга.

Профессиональные поисковики

Крупнейшая в России новгородская поисковая экспедиция "Долина" объединяет 58 отрядов с общей численностью в 1000 человек. Кроме того, ежегодно в Новгородскую область для поисковых работ приезжает почти 3 тыс. добровольцев из разных регионов России, стран СНГ, Испании, Великобритании и Германии.

Поисковики - это люди разных профессий, которые по зову сердца работают в выходные, отпуска, каникулы, сами оплачивают снаряжение и проезд.

"Через 10-15 лет искать в лесах будет уже некого. Останки, бумага в смертных медальонах, красноармейские книжки окончательно истлеют. Идентифицировать бойцов будет уже невозможно", - отмечают участники экспедиции.

По их мнению, значительно ускорить и систематизировать работу помогло бы создание в рамках федеральной программы профессиональных поисковых отрядов, действующих круглогодично. Тогда приезжающие на весенние и осенние "Вахты Памяти" отряды получали бы готовые карты с отмеченными местами боев и сразу приступали бы к работе, не тратя недели на разведку, пояснили в "Долине".

Как подсчитали в штабе экспедиции, большинство расходов приходится на горюче-смазочные материалы для тяжелой гусеничной техники, питание, ремонт и содержание техники. Подъем экипажа боевого самолета, например, может стоить 200-500 тыс. рублей.

Помимо работы в поле много времени занимают архивные изыскания - исследования обнаруженных документов, работа со списками безвозвратных потерь, свидетельские показания участников и очевидцев событий, рассказали в штабе экспедиции. Сейчас финансирование этих этапов работы "Долины" идет через федеральные и областные гранты, пожертвования и помощь спонсоров.

На реализацию этого и других пунктов программы только в Новгородской области потребуется не менее 500 млн рублей, уточнили поисковики.

Помочь найти

Как рассказал официальный представитель экспедиции Игорь Свинцов, последние три года число обращений в "Долину" с просьбой помочь посетить могилы павших в войну родных, выросло в несколько раз.

"Просто шквал писем приходит по "электронке", - сказал он. - Благодаря работе поисковиков открываются новые имена, и родные со всех концов страны хотят навестить своих павших героев. Нужна электронная база, где были бы обозначены все захоронения с выверенным списком бойцов, GPS-точки, фото мемориала, логистика проезда и контакты ближайшего поискового отряда или краеведа-проводника, который расскажет историю боев".

Работа большая, силами только поисковиков не справиться, добавил Свинцов. Это основание для создания в районах волонтерского движения, участники которого объездили бы захоронения, зафиксировали и сделали сайт.