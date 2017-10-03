"Октоберфест" в 2017 году посетили 6,2 млн человек

БЕРЛИН, 3 октября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. "Октоберфест" за 2,5 недели посетили 6,2 млн человек, что на 800 тыс. больше, чем годом ранее. Гости фестиваля выпили за это время 7,5 млн л пива - на 1,4 млн больше, чем в 2016 году. Эти данные сообщил во вторник представитель властей Мюнхена Йозеф Шмидт на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Bayerischer Rundfunk.

"Нынешний "Октоберфест" был успешным во всех отношениях", - заявил он, представляя статистику. По словам Шмидта, из иностранных гостей в тройке лидеров оказались американцы, британцы и французы.

Представитель мюнхенской полиции в свою очередь информировал, что на дежурный пульт стражей порядка за время "Октоберфеста" поступило 1,9 тыс. вызовов, были задержаны по разным причинам 580 человек. 262 человека заявили о карманных кражах. За две с половиной недели на территории проведения фестиваля было зафиксировано 314 случаев насилия.

Традиционно полиция ведет подсчет фирменных кружек, которые граждане пытались унести с собой в качестве сувениров - 120 тыс. литровых емкостей было изъято на выходе у посетителей. Как правило, штрафов за такое не бывает, только устное замечание.

За услугами врачей обратились 3,4 тыс. гостей фестиваля. 670 из них потребовалась медицинская помощь из-за отравления алкоголем.

"Октоберфест" начался 16 сентября и официально завершится во вторник в 20:15 (21:15 мск).