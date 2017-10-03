Ревенко: законопроект КПРФ о сокращении новогодних каникул не получит поддержки в Госдуме

Портфельная компания Роснано начнет производство электромопедов UJet в РФЭкономика и бизнес 3 октября, 20:27
Лауреат Нобелевской премии: теоретические исследования открывают обществу картину мираНаука 3 октября, 20:25
Около 14,5 тыс. сотрудников ЧОП и 16,5 тыс. стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:19
В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"Северный Кавказ 3 октября, 20:15
Представители 28 федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:13
Власти: программа развития СКФО акцентирована на реальный сектор экономикиВ стране 3 октября, 20:07
Сорокин: Парк футбола планируется организовать на Красной площади во время ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:07
Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджетПроисшествия 3 октября, 20:00
В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынкаЭкономика и бизнес 3 октября, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко выразил уверенность в том, что думские единороссы не поддержат инициативу КПРФ о сокращении новогодних каникул.
В конце сентября Совет Думы принял решение, что в каждой сессии фракции будут определять четыре свои наиболее важные инициативы, которые обязательно будут рассмотрены палатой. Как ранее сообщили СМИ, в список приоритетных законопроектов от фракции КПРФ вошел в том числе законопроект о сокращении новогодних каникул.
"Я уверен, что подобного рода инициативы не найдут поддержки у парламентского большинства", - сказал Ревенко во вторник в разговоре с ТАСС.
28 сентября КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также сократить число нерабочих праздничных дней на Новый год и ввести новый выходной день 18 марта - в день воссоединения Крыма с Россией.