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Ревенко: законопроект КПРФ о сокращении новогодних каникул не получит поддержки в Госдуме

Общество
3 октября, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Ранее партия внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также сократить число нерабочих праздничных дней на Новый год

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко выразил уверенность в том, что думские единороссы не поддержат инициативу КПРФ о сокращении новогодних каникул.

В конце сентября Совет Думы принял решение, что в каждой сессии фракции будут определять четыре свои наиболее важные инициативы, которые обязательно будут рассмотрены палатой. Как ранее сообщили СМИ, в список приоритетных законопроектов от фракции КПРФ вошел в том числе законопроект о сокращении новогодних каникул.

"Я уверен, что подобного рода инициативы не найдут поддержки у парламентского большинства", - сказал Ревенко во вторник в разговоре с ТАСС.

28 сентября КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также сократить число нерабочих праздничных дней на Новый год и ввести новый выходной день 18 марта - в день воссоединения Крыма с Россией.

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Персоны
Ревенко, Евгений Васильевич
Темы
КПРФ "Единая Россия"
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