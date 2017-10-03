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Эксперт: методика проведения профориентации в школах устарела на десятилетия

Общество
3 октября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Отмечается, что в ходе таких тестирований школьникам следует предлагать не одну конкретную профессию, а направления деятельности, в рамках которых они могли бы в полной мере реализовать свои таланты

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Профориентация старшеклассников проходит по методикам четьвертьвековой давности. Об этом во вторник сказала руководитель программы по развитию системы ранней профориентации "Zaсобой" Наталья Алиева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной акции "Всероссийская профдиагностика-2017".

"Подобные тестирования в регионах организуются по методикам 1992 года. Абсолютно устарели и методики, и данные, которые выдают ребятам по итогам такого тестирования", - сказала Алиева. Она добавила, что сегодня профориентацией старшеклассников занимаются центры занятости населения. "Хотя, по большому счету для них это факультатив, потому что они работают с незанятыми гражданами, и по факту профориентация лежит на плечах учителей-предметников", - отметила эксперт.

По ее словам, средства на современный инструментарий по проведению профориентационных мероприятий в школах выделяются не всегда. "Сегодня мы предоставили [возможность] на бесплатной основе и общеобразовательным организациям, и школьникам, и их родителям проходить такое тестирование и получать результаты", - отметила руководитель программы. Она уточнила, что в прошлом году в акции "Всероссийская профдиагностика-2017" приняло участие 70 тыс. человек. В этом году планируется, что тестирование пройдут уже 700 тыс.

"Наша методика это сложный, многослойный психометрический тест, который исследует мотивацию, интересы, с одной стороны. С другой стороны, интеллектуальные способности, личные особенности. И, совмещая эти данные, мы делаем анализ", - добавил президент Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Серебряков.

Он указал, что по итогам человек получает не только список подходящих ему профессий, но и перечень областей, где он мог бы максимально эффективно проявить свои качества. "Мы не говорим о конкретных профессиях, мы рекомендуем направление. И дальше даем списки подходящих профессий и профессий, которые будут актуальны в ближайшем будущем", - заключил Серебряков.

Акция "Всероссийская профдиагностика-2017", которая позволит учащимся 9-11 классов определиться с будущей профессией, пройдет с 1 по 14 октября 2017 года во всех регионах России.

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