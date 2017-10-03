Эксперт: методика проведения профориентации в школах устарела на десятилетия

Выбросы метана за 2011 год оказались на 11% выше известных ранее показателейСоциальная ответственность 3 октября, 17:23
Бастрыкин отстранил от исполнения обязанностей замглавы московского СКПроисшествия 3 октября, 17:18
Путин: болельщики ждут от сборной России на ЧМ-2018 полной отдачи на каждом матчеСпорт 3 октября, 17:17
Колобков: необходимо обеспечить экономическую эффективность арен ЧМ-2018 после турнираСпорт 3 октября, 17:17
Колобков: работы на 12 объектах ЧМ-2018 ведутся с несущественным отставанием от сроковСпорт 3 октября, 17:15
Колобков: нужно ввести административную ответственность за незаконную продажу билетовСпорт 3 октября, 17:13
Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планетыСпорт 3 октября, 17:12
Путин поручил организовать максимально возможное число недорогих билетов на ЧМ-2018Спорт 3 октября, 17:10
Лимит выплат по европротоколу увеличится в два разаОбщество 3 октября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Профориентация старшеклассников проходит по методикам четьвертьвековой давности. Об этом во вторник сказала руководитель программы по развитию системы ранней профориентации "Zaсобой" Наталья Алиева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной акции "Всероссийская профдиагностика-2017".
"Подобные тестирования в регионах организуются по методикам 1992 года. Абсолютно устарели и методики, и данные, которые выдают ребятам по итогам такого тестирования", - сказала Алиева. Она добавила, что сегодня профориентацией старшеклассников занимаются центры занятости населения. "Хотя, по большому счету для них это факультатив, потому что они работают с незанятыми гражданами, и по факту профориентация лежит на плечах учителей-предметников", - отметила эксперт.
По ее словам, средства на современный инструментарий по проведению профориентационных мероприятий в школах выделяются не всегда. "Сегодня мы предоставили [возможность] на бесплатной основе и общеобразовательным организациям, и школьникам, и их родителям проходить такое тестирование и получать результаты", - отметила руководитель программы. Она уточнила, что в прошлом году в акции "Всероссийская профдиагностика-2017" приняло участие 70 тыс. человек. В этом году планируется, что тестирование пройдут уже 700 тыс.
"Наша методика это сложный, многослойный психометрический тест, который исследует мотивацию, интересы, с одной стороны. С другой стороны, интеллектуальные способности, личные особенности. И, совмещая эти данные, мы делаем анализ", - добавил президент Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Серебряков.
Он указал, что по итогам человек получает не только список подходящих ему профессий, но и перечень областей, где он мог бы максимально эффективно проявить свои качества. "Мы не говорим о конкретных профессиях, мы рекомендуем направление. И дальше даем списки подходящих профессий и профессий, которые будут актуальны в ближайшем будущем", - заключил Серебряков.
Акция "Всероссийская профдиагностика-2017", которая позволит учащимся 9-11 классов определиться с будущей профессией, пройдет с 1 по 14 октября 2017 года во всех регионах России.