Участник конкурса "Учитель года": изучение национального языка расширяет кругозор

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Возможность изучать в средней школе два языка - русский и национальный — расширяет кругозор школьников и дает выпускникам новые перспективы для продолжения образования. Такое мнение высказала ТАСС участница заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года", единственный среди конкурсантов учитель осетинского языка из Владикавказа Илона Валиева.

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов во вторник предложил возродить традицию полилингвального образования в первых четырех классах, когда все предметы начальной школы ученики в национальных республиках изучают сразу на двух языках — на русском и на родном для них.

"Без знания русского языка выпускникам школ сложно было бы продолжать свое образование. Но и серьезная научная работа, которую ведут в вузах студенты, также невозможна без уверенного владения языком того народа, которому она посвящена, знакомство с историей разных народов также расширяет кругозор", — считает педагог.

В Северной Осетии, где до 2014 года проводился эксперимент по двуязычному начальному образованию, сейчас осетинский язык является обязательным во всех классах. Итоги экзамена в выпускных 9-х и 11-х классах засчитываются при допуске к итоговой аттестации. "Для нас, преподавателей осетинского языка, главное, чтобы наши ученики знали не только язык, но и культуру, историю того народа, на территории исторического проживания которого они выросли. Для детей военных, которые приезжают к нам из других регионов РФ, разработаны специальные интенсивные программы, которые позволяют ребятам быстрее адаптироваться и восполнить знания осетинского языка", — рассказала Валиева.

По мнению педагога, в старших классах вводить учебники сразу на двух языках необходимости нет. "Задача учителя — интересно провести параллели, и тогда дети сами возьмут в руки не одну, а две книги, на двух языках", — отметили учитель осетинского языка.

Ранее сообщалось, что в ФАДН озабочены тем, что в национальных республиках нередко преподавание русского языка сокращается в пользу национального, что может привести к вынужденной миграции русскоязычного населения.