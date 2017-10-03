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Сами Насери посетил несовершеннолетних в СИЗО Симферополя

Общество
3 октября, 16:50 UTC+3

Актер призвал детей всегда верить в мечту и думать о позитиве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября./ТАСС/. Французский актер, звезда фильмов "Такси" Сами Насери посетил во вторник в Симферополе следственный изолятор (СИЗО), где пообщался с несовершеннолетними, находящимися под следствием. Актер подарил каждому из них свое фото с автографом и ознакомился с условиями их содержания, сообщает корреспондент ТАСС.

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В СИЗО Симферополя содержится 1400 подследственных, из которых 10 несовершеннолетних. Насери сопровождал начальник УФСИН по региону Вадим Булгаков.

"Я приехал сюда и сказал тем молодым ребятам, которые здесь находятся, что у них в жизни всегда есть шанс. Хотите быть актерами, космонавтами, певцами, будьте ими. Я им сказал: дорогие мои, верьте всегда в свою мечту, не думайте, что вы плохие и не слушайте никого, всегда думайте о позитиве", - сообщил Насери ТАСС после посещения изолятора.

Посетить СИЗО известного актера пригласила Общественная комиссия Республики Крым по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, сообщил ТАСС ее активист Эльшан Мамедов.

"Сами откликнулся на наше приглашение и решил посетить СИЗО, чтобы убедится в благоприятных для подследственных условиях содержания. Мы надеемся, что эту информацию он донесет во Францию, чтобы разрушить негативные стереотипы на Западе о ситуации в Крыму", - отметил Мамедов.

Насери известен одной из главных ролей во французских фильмах "Такси", где он сыграл роль таксиста, помогающего полиции в раскрытии преступлений.

Актер прибыл в Крым 30 сентября 2017 года. Здесь ему была вручена золотая медаль "Искусство вечно" за вклад в дело мира, в рамках состоявшегося в Ялте российского Форума мира, организатором которого выступил Фонд поддержки развития и пропаганды идей мира "Миротворец" при поддержке Министерства культуры Крыма.

Также на ялтинской набережной он наградил лучших таксистов региона и в ответ получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза "Таксист".

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