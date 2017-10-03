Участники ВФМС-2017 заложат аллею в новом Фестивальном сквере в Сочи

Инфраструктура связи к ЧМ-2018 будет полностью готова в мае 2018 годаСпорт 3 октября, 19:02
Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется впередСпорт 3 октября, 18:55
Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild cardСпорт 3 октября, 18:50
Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи TruphoneЭкономика и бизнес 3 октября, 18:50
Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы ДагестанаПолитика 3 октября, 18:48
Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболеСпорт 3 октября, 18:47
Мутко: желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федерацийСпорт 3 октября, 18:45
В чем смысл проекта LIGO и как он связан с Нобелевской премиейНаука 3 октября, 18:35
Фурсенко: у "Зенита" все в порядке с легионерамиСпорт 3 октября, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) заложат в Сочи аллею из молодых деревьев, которая положит начало новому городскому скверу. Там также установят памятный знак с символикой форума, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города- курорта.
"Открыть парк планируется в один из дней Всемирного фестиваля молодежи. На церемонию пригласят делегатов форума, которые высадят аллею молодых деревьев, в сквере будет установлен памятный знак - символика фестиваля", - говорится в сообщении.
Новая зеленая зона появилась на месте пустыря по улице Фабрициуса и расположена рядом с основной магистралью города - Курортным проспектом. Работы по благоустройству Фестивального сквера будут завершены до 13 октября.
Ранее сообщалось, что принять участие в разработке концепции парка, посвященного Всемирному фестивалю молодежи и студентов, смогли все желающие.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи. Ожидается участие 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
Впервые в своей истории в молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС-2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.