Участники ВФМС-2017 заложат аллею в новом Фестивальном сквере в Сочи

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) заложат в Сочи аллею из молодых деревьев, которая положит начало новому городскому скверу. Там также установят памятный знак с символикой форума, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города- курорта.

"Открыть парк планируется в один из дней Всемирного фестиваля молодежи. На церемонию пригласят делегатов форума, которые высадят аллею молодых деревьев, в сквере будет установлен памятный знак - символика фестиваля", - говорится в сообщении.

Новая зеленая зона появилась на месте пустыря по улице Фабрициуса и расположена рядом с основной магистралью города - Курортным проспектом. Работы по благоустройству Фестивального сквера будут завершены до 13 октября.

Ранее сообщалось, что принять участие в разработке концепции парка, посвященного Всемирному фестивалю молодежи и студентов, смогли все желающие.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи. Ожидается участие 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Впервые в своей истории в молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС-2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.