Минтранс допускает отмену возможности отправки туристов на отдых без обратного билета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтранс обсуждает возможность оперативного вмешательства Росавиации в деятельность авиакомпаний в случае необходимости, а также отмену возможности отправки туристов на отдых без обратного авиабилета.

"Минтрансом и ассоциациями перевозчиков и аэропортов уже обсуждаются конкретные предложения по усилению контроля за финансово-экономическим состоянием наших авиакомпаний, а также предложения, по которым Росавиация может оперативно вмешаться в деятельность компаний и в случае необходимости либо приостановить, либо отозвать сертификат эксплуатанта", - заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Он добавил, что обсуждаются и страховочные механизмы, которые могут быть реализованы совместно с туристическим бизнесом для недопущения отправки туристов на отдых без покупки обратного билета.