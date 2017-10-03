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Минтранс допускает отмену возможности отправки туристов на отдых без обратного билета

Общество
3 октября, 20:01 UTC+3

Ведомство также обсуждает возможность оперативного вмешательства Росавиации в деятельность авиакомпаний

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтранс обсуждает возможность оперативного вмешательства Росавиации в деятельность авиакомпаний в случае необходимости, а также отмену возможности отправки туристов на отдых без обратного авиабилета.

"Минтрансом и ассоциациями перевозчиков и аэропортов уже обсуждаются конкретные предложения по усилению контроля за финансово-экономическим состоянием наших авиакомпаний, а также предложения, по которым Росавиация может оперативно вмешаться в деятельность компаний и в случае необходимости либо приостановить, либо отозвать сертификат эксплуатанта", - заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Он добавил, что обсуждаются и страховочные механизмы, которые могут быть реализованы совместно с туристическим бизнесом для недопущения отправки туристов на отдых без покупки обратного билета.

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