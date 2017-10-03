Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет МЧС останется на дежурстве в Омской области до конца 2017 года

Общество
3 октября, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Команда вертолета состоит из семи человек и включает в себя два экипажа и одного врача

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МЧС оставит вертолет на дежурстве в Омской области до конца 2017 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Команда вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационного спасательного центра МЧС России будет дежурить на территории Омской области с целью повышение доступности медицинской помощи до конца 2017 года", - сказали в ведомстве.

Вертолет оснащен оборудованием, которое позволяет оказывать помощь сразу двум "тяжелым" пациентам. Он уже совершил санэвакуации. "Вчера мы перевозили пациентку, которая из-за осложнения после операции на позвоночнике не могла двигаться. Наш реанимационный модуль идеально ей подошел. Гражданку зафиксировали в нем и в максимально комфортных условиях доставили в Омск. С 29 сентября мы уже налетали более шести часов", - цитируют в МЧС старшего летчика - командира вертолета Константина Ельникова.

Команда вертолета состоит из семи человек. Это два экипажа и один врач. Все они не раз и принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама