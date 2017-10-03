Вертолет МЧС останется на дежурстве в Омской области до конца 2017 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МЧС оставит вертолет на дежурстве в Омской области до конца 2017 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Команда вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационного спасательного центра МЧС России будет дежурить на территории Омской области с целью повышение доступности медицинской помощи до конца 2017 года", - сказали в ведомстве.

Вертолет оснащен оборудованием, которое позволяет оказывать помощь сразу двум "тяжелым" пациентам. Он уже совершил санэвакуации. "Вчера мы перевозили пациентку, которая из-за осложнения после операции на позвоночнике не могла двигаться. Наш реанимационный модуль идеально ей подошел. Гражданку зафиксировали в нем и в максимально комфортных условиях доставили в Омск. С 29 сентября мы уже налетали более шести часов", - цитируют в МЧС старшего летчика - командира вертолета Константина Ельникова.

Команда вертолета состоит из семи человек. Это два экипажа и один врач. Все они не раз и принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.