Программа "Время" получила премию ТЭФИ в престижной категории "Вечерний прайм"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первого лауреата премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Вечерний прайм" назвали в Москве, передает корреспондент ТАСС. Победа в номинации "Информационная программа" досталась передаче "Время" (Первый канал).

Для награждения победителя бронзовой статуэткой "Орфей" на сцену театра "Россия" приглашен первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.

Началу церемонии предшествовало дефиле известных медиаперсон, телезвезд по красной дорожке. Среди гостей - Тимур Вайнштейн, Дмитрий Дибров, ведущие Борис Корчевников, Владимир Соловьев, Михаил Кожухов, Екатерина Стриженова и др.

Несмотря на довольно прохладную погоду, в российской столице всего четыре градуса тепла, на Пушкинской площади собрались несколько сотен человек, чтобы поприветствовать звезд телеэкрана и сериалов.

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.

Наибольшее количество статуэток ТЭФИ имеет телеведущий Иван Ургант, получавший награду восемь раз. Среди телепередач рекорд принадлежит документальному циклу Первого канала "Гении и злодеи уходящей эпохи" (девять статуэток). Пять ТЭФИ на счету информационной программы НТВ "Сегодня", а также передач Первого канала "Что? Где? Когда?" и "Умницы и умники".