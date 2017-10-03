Телеведущие Дмитрий Борисов и Андрей Добров получили премии ТЭФИ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первых лауреатов премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Вечерний прайм" назвали в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Премии получили телеведущие Дмитрий Борисов и Андрей Добров.

Для награждения победителей информационного жанра на сцену театра "Россия" приглашен первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.

Победа в номинации "Информационная программа" досталась передаче "Время" (Первый канал). В номинации "Ведущий информационной программы" победа досталась Дмитрию Борисову ("Вечерние новости", Первый канал). "Новости - это моя большая семья", - сказал Борисов. Это уже второй "Орфей" телеведущего.

Лучшей "Информационно-аналитической итоговой программой" названа передача "Вести недели" ("Россия 1"). При этом лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы назван Андрей Добров ("Добров в эфире", РЕН ТВ).

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Наибольшее количество статуэток ТЭФИ имеет телеведущий Иван Ургант, получавший награду восемь раз. Среди телепередач рекорд принадлежит документальному циклу Первого канала "Гении и злодеи уходящей эпохи" (девять статуэток). Пять ТЭФИ на счету информационной программы НТВ "Сегодня", а также передач Первого канала "Что? Где? Когда?" и "Умницы и умники".