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Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатирован в НИИ

Общество
3 октября, 21:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Отмечается, что студентов у вуза больше нет - около 10% из них перевелись в другие учебные заведения, остальные отчислены

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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт на время получения новой образовательной лицензии, которой он лишился в конце июля. Об этом сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора Алла Самолетова со ссылкой на ректора вуза Николая Вахтина.

"На сегодняшнем собрании сотрудников и бывших студентов ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что на время получения образовательной лицензии вуз будет продолжать существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой", - сказала она.

Самолетова уточнила, что на собрании присутствовало около 200 человек. По ее словам, студентов у Европейского университета больше нет - около 10% из них перевелись в другие вузы, остальные отчислены.

"Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени", - отметила Самолетова.

Европейский университет потерял лицензию, добровольно сдав ее в Рособрнадзор в конце июля нынешнего года после череды судебных разбирательств с этим ведомством. После этого пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал уже дважды.

В первый раз его вернули практически сразу, указав на несоответствия государственным стандартам, во второй раз назначили проверку, которая осмотрела помещения и составила акт, указав на ряд недостатков. В результате вуз получил отказ на выдачу образовательной лицензии.

Сейчас занятия в вузе не ведутся, новый набор студентов в этом году не осуществлен.

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