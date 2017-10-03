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Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Евгений Попов завоевали ТЭФИ

Общество
3 октября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Академики присудили награду в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" передаче "60 минут"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреатами премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Вечерний прайм" стали Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Лауреатов назвали в Москве, передает корреспондент ТАСС. Для награждения победителей информационного вещания на сцену театра "Россия" приглашен первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев получил ТЭФИ в номинации "Интервьюер". "Мы делаем лучшее в мире телевидение", - сказал Соловьев, получая "Орфея". "По ту сторону экрана - люди, которые тебя любят и ты их чувствуешь, а без них ты никто", - сказал он.

Академики присудили награду в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" передаче "60 минут" ("Россия 1"). Премию в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" завоевали Ольга Скабеева и Евгений Попов ("60 минут"), ТЭФИ в этой же номинации также получил Роман Бабаян ("Право голоса", "ТВ Центр").

В номинации "Репортер/оператор репортажа" победу завоевали Александр Рогаткин и Дмитрий Рогалёв - "Штурм Мосула" ("Россия 1"). "Это повод увидеть своего оператора в костюме, а не в бронежилете", - сказал Рогаткин. "Эти кадры давались не так просто, каждый кадр был выстрадан...", - добавил Рогалев.

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

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