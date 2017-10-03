Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Хью Хефнер умер от остановки сердца

Общество
3 октября, 20:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

О смерти основателя журнала Playboy в возрасте 91 года стало известно 28 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Остановка сердца стала причиной кончины основателя известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера на прошлой неделе. Ситуация была усугублена рядом других серьезных заболеваний, сообщил во вторник новостной ресурс TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти 91-летнего Хефнера.

Согласно публикации TMZ, у основателя издания была также септицемия - воспаление тканей организма вследствие заражения крови. Кроме того, врачи установили, что Хефнер страдал от кишечной инфекции, возбудителем которой является энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli.

Основатель Playboy скончался 27 сентября в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении близких. Как говорилось в заявлении, предоставленном по запросу ТАСС пресс-службой компании Playboy Enterprises, под руководством Хефнера издание стало "наиболее влиятельным мужским журналом в мире". "На сегодняшний день журнал выходит более чем в 20 странах, а продукции с торговой маркой компании продается каждый год на $1 млрд", - сообщили в Playboy Enterprises. Журнал печатают в том числе в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хефнер, Хью
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе
4
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама