СМИ: Хью Хефнер умер от остановки сердца

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Остановка сердца стала причиной кончины основателя известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера на прошлой неделе. Ситуация была усугублена рядом других серьезных заболеваний, сообщил во вторник новостной ресурс TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти 91-летнего Хефнера.

Согласно публикации TMZ, у основателя издания была также септицемия - воспаление тканей организма вследствие заражения крови. Кроме того, врачи установили, что Хефнер страдал от кишечной инфекции, возбудителем которой является энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli.

Основатель Playboy скончался 27 сентября в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении близких. Как говорилось в заявлении, предоставленном по запросу ТАСС пресс-службой компании Playboy Enterprises, под руководством Хефнера издание стало "наиболее влиятельным мужским журналом в мире". "На сегодняшний день журнал выходит более чем в 20 странах, а продукции с торговой маркой компании продается каждый год на $1 млрд", - сообщили в Playboy Enterprises. Журнал печатают в том числе в России.