Программа "Синяя птица", Максим Галкин и Comedy Club получили ТЭФИ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреатов премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Вечерний прайм" награждают в Москве. Лучшей развлекательной программой названа "Синяя птица" ("Россия 1").
В номинации "Ведущий развлекательной программы" победу одержал Максим Галкин ("Лучше всех!"). Галкин поблагодарил своих детей Гарика и Лизу, благодаря которым, по его словам, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст доверил ему вести эту передачу.
В номинации "Лучшая юмористическая программа/шоу" ТЭФИ получил Comedy Club. "Мы вам понравились - у нас что-то не то, будем менять", - пошутил продюсер Артур Джанибекян, принимая "Орфея". Он также заметил, что ведущие программы не верили в победу, именно поэтому никого из них нет в зале театра "Россия".
ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.