Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программа "Синяя птица", Максим Галкин и Comedy Club получили ТЭФИ

Общество
3 октября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Все они были удостоены наград в номинациях категории "Вечерний прайм"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреатов премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Вечерний прайм" награждают в Москве. Лучшей развлекательной программой названа "Синяя птица" ("Россия 1").

В номинации "Ведущий развлекательной программы" победу одержал Максим Галкин ("Лучше всех!"). Галкин поблагодарил своих детей Гарика и Лизу, благодаря которым, по его словам, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст доверил ему вести эту передачу.

В номинации "Лучшая юмористическая программа/шоу" ТЭФИ получил Comedy Club. "Мы вам понравились - у нас что-то не то, будем менять", - пошутил продюсер Артур Джанибекян, принимая "Орфея". Он также заметил, что ведущие программы не верили в победу, именно поэтому никого из них нет в зале театра "Россия".

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрнст, Константин Львович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе
4
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама