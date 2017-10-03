Четыре новых детсада появятся в Северной Осетии в 2018 году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят четыре новых детских сада в рамках федеральной целевой программы, рассчитанной до 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики.
"В Северной Осетии появятся еще четыре детских сада в рамках Федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", - говорится в сообщении.
Два детсада будут строиться в городе Беслан, один в поселке Советское Ирафского района и один в городе Алагир. Каждый из них будет способен принять 120 детей. В поселке Советское работы уже ведутся, начато устройство фундаментов и стен подвалов. В Беслане к строительству приступили буквально на днях, а в Алагире строительство начнется в ближайшие дни. Все детские сады будут двухэтажными, в них будет создана физкультурная площадка и несколько зон с теневыми навесами.
Как сообщала в августе на совещании учителей министр образования и науки республики Ирина Азимова, власти Северной Осетии планируют до 2018 года построить 10 новых детских садов, что позволит создать 1,45 тыс. мест.
"В настоящее время очередность на получение места в детском саду составляет 2 тыс. 406 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта проблема влечет высокую социальную напряженность среди населения. Решение проблемы возможно только путем строительства новых детских садов. В связи с этим в 2017 году в республике начнут возводиться четыре детских сада, а в 2018 году шесть", - сказала Азимова.
Кроме того, согласно плану социально-экономического развития республики на 2018-2020 годы, в 2018 году будут созданы еще шесть детских садов.