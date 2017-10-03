Зампред Совета муфтиев РФ назвал историческим визит короля Саудовской Аравии в Россию

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, который в среду прибывает в Россию, является историческим событием, в ходе которого будут затронуты актуальные вопросы религиозной жизни мусульман обеих стран, сказал ТАСС первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

"Безусловно, это исторический визит. Для нас он особенно важен с точки зрения тех отношений, которые сегодня складываются у России с исламским миром. Саудовская Аравия является важнейшей частью исламского мира, которая играет огромную роль на Ближнем Востоке", - отметил он.

По словам Аббясова, в ходе визита короля Сальмана запланированы его встречи с представителями мусульманского духовенства России, в ходе которых речь пойдет, в частности, о взаимном обмене опытом в сфере противодействия религиозному экстремизму.

"Этот вопрос является очень актуальным для наших стран. Во время одного из моих визитов в Саудовскую Аравию мы изучали специальные программы министерства по делам ислама страны по вопросам недопущения экстремизма и радикализма, мы перенимали опыт, как людей с такими взглядами можно вернуть в нормальную жизнь. Сейчас мы готовим соответствующее соглашение о партнерстве и взаимодействии в этой сфере", - подчеркнул Аббясов.

Кроме того, в ходе встреч предполагается рассмотреть расширение квоты на хадж в Мекку и Медину для российских паломников. "Думаю, что этот вопрос будет обязательно затронут, потому что нам вернули квоту, которая ранее изымалась у всех стран на 20% в связи с реконструкцией главной святыни. В этом году мы запросили у Саудовской Аравии дополнительную квоту, и я рассчитываю, что мы обсудим этот вопрос, учитывая, что количество мусульман, живущих в России и желающих совершить хадж, очень велико", - сказал Аббясов.

Он добавил, что в ходе встреч представители российского и аравийского духовенства также обсудят вопросы взаимодействия по предотвращению усиления радикальных исламских террористических группировок, религиозного образования и воспитания молодежи.