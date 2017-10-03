Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампред Совета муфтиев РФ назвал историческим визит короля Саудовской Аравии в Россию

Общество
3 октября, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Представители мусульманского духовенства РФ намерены обсудить с королем вопросы противодействия религиозному экстремизму, а также расширение квоты на хадж в Мекку и Медину для российских паломников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, который в среду прибывает в Россию, является историческим событием, в ходе которого будут затронуты актуальные вопросы религиозной жизни мусульман обеих стран, сказал ТАСС первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

"Безусловно, это исторический визит. Для нас он особенно важен с точки зрения тех отношений, которые сегодня складываются у России с исламским миром. Саудовская Аравия является важнейшей частью исламского мира, которая играет огромную роль на Ближнем Востоке", - отметил он.

По словам Аббясова, в ходе визита короля Сальмана запланированы его встречи с представителями мусульманского духовенства России, в ходе которых речь пойдет, в частности, о взаимном обмене опытом в сфере противодействия религиозному экстремизму.

"Этот вопрос является очень актуальным для наших стран. Во время одного из моих визитов в Саудовскую Аравию мы изучали специальные программы министерства по делам ислама страны по вопросам недопущения экстремизма и радикализма, мы перенимали опыт, как людей с такими взглядами можно вернуть в нормальную жизнь. Сейчас мы готовим соответствующее соглашение о партнерстве и взаимодействии в этой сфере", - подчеркнул Аббясов.

Кроме того, в ходе встреч предполагается рассмотреть расширение квоты на хадж в Мекку и Медину для российских паломников. "Думаю, что этот вопрос будет обязательно затронут, потому что нам вернули квоту, которая ранее изымалась у всех стран на 20% в связи с реконструкцией главной святыни. В этом году мы запросили у Саудовской Аравии дополнительную квоту, и я рассчитываю, что мы обсудим этот вопрос, учитывая, что количество мусульман, живущих в России и желающих совершить хадж, очень велико", - сказал Аббясов.

Он добавил, что в ходе встреч представители российского и аравийского духовенства также обсудят вопросы взаимодействия по предотвращению усиления радикальных исламских террористических группировок, религиозного образования и воспитания молодежи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США призвали страны не подписывать Договор о запрещении ядерного оружия
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
6
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
7
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама