Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На помощь пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе собрано $3,4 млн за сутки

Общество
3 октября, 23:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Средства уже пожертвовали около 50 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Фонд помощи родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), в результате которой погибли 59 человек, созданный в понедельник, уже собрал $3,4 млн. Об этом сообщила во вторник Стивен Сисолак, председатель комиссии округа Кларк, на территории которого расположен Лас-Вегас.

Смотрите также

Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Хроника событий

"Из запланированных $4 млн в течение суток собрано $3 434 856, - говорится в сообщении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook. - Средства внесли 49 тыс. 416 человек".

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США призвали страны не подписывать Договор о запрещении ядерного оружия
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
6
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
7
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама