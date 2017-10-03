На помощь пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе собрано $3,4 млн за сутки

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млнСпорт 3 октября, 23:33
Александр Медведев: игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотретьСпорт 3 октября, 23:13
Хоккеист ЦСКА Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛСпорт 3 октября, 23:03
Срок восстановления хоккеиста ЦСКА Шалунова станет известен после осмотра врачейСпорт 3 октября, 22:36
Путин задал темп подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 годаСпорт 3 октября, 22:34
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-ФранцискоМеждународная панорама 3 октября, 22:22
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституциюМеждународная панорама 3 октября, 22:11
Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатирован в НИИОбщество 3 октября, 21:56
Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером КудашовымСпорт 3 октября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Фонд помощи родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), в результате которой погибли 59 человек, созданный в понедельник, уже собрал $3,4 млн. Об этом сообщила во вторник Стивен Сисолак, председатель комиссии округа Кларк, на территории которого расположен Лас-Вегас.
"Из запланированных $4 млн в течение суток собрано $3 434 856, - говорится в сообщении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook. - Средства внесли 49 тыс. 416 человек".
В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.