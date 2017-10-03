На помощь пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе собрано $3,4 млн за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Фонд помощи родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), в результате которой погибли 59 человек, созданный в понедельник, уже собрал $3,4 млн. Об этом сообщила во вторник Стивен Сисолак, председатель комиссии округа Кларк, на территории которого расположен Лас-Вегас.

"Из запланированных $4 млн в течение суток собрано $3 434 856, - говорится в сообщении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook. - Средства внесли 49 тыс. 416 человек".

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.