Швыдкой: российское телевидение является основной стороной в диалоге с обществом

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Телевидение в России, несмотря на наличие других проводников контента, является основной стороной в диалоге с обществом. Такое мнение в беседе ТАСС высказал председатель совета Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Российское телевидение достаточно многообразно и многожанрово, и, безусловно, оно по-прежнему, несмотря на наличие интернета, является основной стороной в диалоге с обществом", - сказал Швыдкой. Он считает, что классический телеформат не является исчезающим.
"Не очень прислушивайтесь к тем, кто ругает телевидение, - сказал он. - Думаю, сегодня на современном телевидении можно выбрать себе то, что вам придется по душе и по вкусу. Телевидение дает такие предложения, от которых довольно сложно отказаться". По его словам, интернет - это "всего-навсего способ доставки сигнала".
В Москве во вторник назвали лауреатов главной индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм".