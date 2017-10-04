Гражданской обороне России исполняется 85 лет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Гражданская оборона России отмечает 85-летний юбилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, общая группировка сил ГО превышает 1,2 млн человек.

"В состав гражданской обороны, являющейся государственной резервной системой по предупреждению крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, входят воинские спасательные формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, региональные поисково-спасательные отряды, внештатные военно-спасательные формирования и общественные организации и объединения", - уточнили в МЧС.

Министерство проводит модернизацию технического оснащения сил ГО, чтобы к 2020 году доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях, подразделениях федеральной противопожарной службы, поисково-спасательных формированиях составила не менее 87%.

Сотрудников МЧС и ветеранов ГО с Днем гражданской обороны поздравил глава МЧС России Владимир Пучков. "В современных условиях гражданская оборона решает широкий спектр задач и играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, пожаров и техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности", - говорится в поздравлении министра.

По его словам, силы гражданской обороны последовательно увеличивают свой потенциал, активно осваивают современную технику и передовые технологии, улучшают подготовку личного состава.

Пучков отметил, что "вопросы совершенствования и дальнейшего развития гражданской обороны в условиях возрастающих мировых рисков сегодня актуальны как никогда". Впервые этапы ее развития определены в Основах государственной политики РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года, которые утверждены президентом России.

Мероприятия в рамках праздника

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в честь 85-летия гражданской обороны на базе Академии гражданской защиты МЧС России откроется День инноваций и передовых технологий, в котором примут участие свыше 30 фирм и компаний. Они представят свои разработки - современную технику и оборудование, новые технологии для ликвидации последствий стихийных бедствий и крупномасштабных техногенных катастроф.

4 октября стартует ежегодный месячник по гражданской обороне, в рамках которого в регионах пройдут Дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях МЧС России. "По всей стране будут организованы выставки современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны. В общеобразовательных учреждениях состоятся открытые уроки по основам безопасности", - сказал собеседник агентства.

В канун праздника, 3 октября, в МЧС России прошла церемония гашения марки, выпущенной к 85-летию гражданской обороны. На почтовой марке изображен памятник спасателям и пожарным, установленный в Москве на Кременчугской улице. Тираж марки - 225 тыс. экземпляров. Она поступила в 40 тыс. почтовых отделений.

2017 год в МЧС России объявлен годом гражданской обороны.

История ГО

4 октября 1932 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено "Положение о противовоздушной обороне территории СССР", с которого и началось создание системы Гражданской обороны страны.

За годы Великой Отечественной войны формирования МПВО обезвредили более 400 тыс. авиабомб и 3,5 млн артиллерийских боеприпасов.

15 июля 1961 года Постановлением Совета Министров СССР местная противовоздушная оборона была преобразована в гражданскую оборону. Ее главой стал маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Чуйков.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году ГО кроме задач защиты населения в военное время, стала бороться с последствиями природных и техногенных катастроф.