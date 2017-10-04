Для родственников погибших при стрельбе в Лас-Вегасе за сутки собрано $3,7 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Фонд помощи родственникам жертв стрельбы в американском городе Лас-Вегасе (штат Невада), созданный в понедельник, уже собрал $3,7 млн.
Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Лас-Вегасе Стивен Сисолак, председатель комиссии округа Кларк, на территории которого расположен американский город, где в воскресенье произошла трагедия, унесшая жизни 59 человек. Его выступление транслировал телеканал CNN.
"По последним данным, в фонд помощи поступили $3,7 млн, - отметил он. - Средства поступили от более чем 47 тыс. человек". Один из взносов, по его словам, составил $500 тыс., другой - $100 тыс.
В фонд, созданный по инициативе местных властей и шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, планируется собрать минимум $4 млн.