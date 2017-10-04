На фестиваль осетинского пива во Владикавказ приехали участники из разных стран

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Осетинское застолье невозможно представить без национальных пирогов и без осетинского пива. Ритуальный напиток всегда занимает на нем почетное место и имеет особое сакральное значение.

Корреспондент ТАСС побывал на финале IV Международного фестиваля осетинского пива "Ирон баганы - 2017" и узнал секреты его приготовления по старинным рецептам.

Удивить и накормить

Финал фестиваля проходил в Северо-Осетинском государственном академическом театре, куда с раннего утра съехались участники со всех районов республики, в том числе и из высокогорных. Помимо образцов пива, которое они варили дома, финалисты подготовили к конкурсу праздничные столы с различными блюдами осетинской кухни, рецепты многих из которых забываются.

Большинство финалистов прибыли из сел республики, где продолжают к праздникам варить пиво в котлах над костром по старинке, а не покупают приготовленный в промышленных объемах напиток, который многие старейшины не разрешают ставить на молитвенный стол. Продукты сельчан на столах также были собственного производства - розовые помидоры размером с крупное яблоко, тыквы, которые сложно обхватить руками взрослому человеку, кукуруза.

Участники стремились не только продемонстрировать мастерство в приготовлении пива, но и пытались удивить и накормить всех желающих.

Каждый конкурсант в ожидании итогов жюри подзывал к своему столу посетителей, прося испробовать "самые вкусные пироги, которые только можно себе представить".

В отборочных турах фестиваля приняли участие более 300 человек не только из Северной Осетии, а также из Южной Осетии, Москвы, Нальчика, Самары, Абхазии, Турции и Франции. Отбирали финалистов с августа текущего года. Чтобы принять участие в конкурсе, осетины, проживающие в Турции, специально приезжали в Северную Осетию на мастер-классы и для обновления знаний по приготовлению напитка.

80-летний юбилей на фестивале

В финале оказались 16 самых умелых мастеров по приготовлению пива, которых путем слепой дегустации отобрало компетентное жюри из числа технологов, пивоваров и преподавателей.

Самой старшей из участников - Дзират Тебиевой из селения Нарт Ардонского района - в этот день исполнилось 80 лет. Она призналась, что поучаствовать в конкурсе ее заставили дочери и внучки. Ее пиво заняло второе место. Вместе с ней серебро получила представительница из Алагирского района Земфира Туаева.

"Участвую в конкурсе в первый раз, поэтому второе место для меня равно победе, тем более это такой хороший подарок к моему дню рождения. Варить пиво меня научила свекровь, тогда я совсем молоденькой вышла замуж. С тех пор делаю это по всем нашим осетинским праздникам", - рассказала ТАСС Дзират.

Секретами она делилась охотно. Самым главным, по ее мнению, в приготовлении хорошего пива является умелая варка. Напиток нужно готовить до тех пор, пока вода в емкости не испарится в объеме с четыре ладони, если отсчитывать с верхушки емкости.

Научный подход к пиву нартов

Первое упоминание об осетинском пиве имеется в нартском эпосе. Монументальной женской фигурой в нем является дочь одного из почитаемых в пантеоне осетинских святых - Уастырджи - гостеприимная и мудрая Сатана, которая не раз спасает нартов от голодной смерти и прочих бед. Именно она первой сварила напиток. В эпосе довольно подробно описывается процесс приготовления пива, которому следуют и сегодня.

Однако рецепт, по мнению специалистов, видоизменился с тех пор. Сотрудники кафедры технологии пищевых продуктов в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) много лет ведут работу по его восстановлению.

"Более 10 лет на кафедре мы занимаемся восстановлением исторического рецепта приготовления пива. Началась наша работа всеми известным в республике заведующим кафедрой Аркадием Марзоевым, много лет он посвятил этому вопросу. Сейчас мы продолжаем его дело. В скором времени планируем издать материал по возрожденным технологиям приготовления пива", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС и. о. заведующего кафедрой Ирина Сатцаева.

По ее словам, в приготовлении настоящего осетинского пива самое главное - солод, хмель, дрожжи и соблюдение традиционной технологии варения.

Для солода необходимо брать пшеницу или ячмень, которую специально проращивают. В качестве дрожжей надо использовать верхушки пива с пеной от предыдущего заброда, которые намазывают на кукурузные лепешки и хранят до следующего приготовления напитка. Технология эта довольно старинная, ее используют в настоящее время лишь единицы в высокогорных селах.

Мастерства требует и поэтапный нагрев, при котором происходят определенные биохимические процессы. "Предки осетин уже тогда знали про технологии варения, которые сейчас используются в промышленном пивоварении", - отметила Сатцаева.

Сакральный напиток

Научный сотрудник отмечает, что даже при соблюдении всех правил напиток может отличаться по вкусу у разных мастеров. "Все дело в том, с какими мыслями готовить осетинское пиво. Для начала необходимо помолиться Всевышнему и с чистым сердцем приступить к работе. Не стоит забывать, что пиво - сакральный напиток для осетин, с ним связана целая история, традиции народа", - отмечает Сатцаева.

Победительницей конкурса стала жительница Франции, джазовая певица Зарифа Коцоева. В стране вин она вот уже 20 лет готовит осетинское пиво в диаспоре по случаю национальных праздников. Для этого она специально привозит из Северной Осетии солод и дрожжи.

"Варить пиво меня научила моя бабушка. Уже год ее нет с нами, и сегодняшнюю победу я посвящаю ей. Спасибо всем организаторам фестиваля, главная задача которого - сохранение осетинских традиций и культуры. Этим же я занимаюсь и во Франции", - сказала победительница.

Перед началом церемонии награждения глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообщался с участниками конкурса и осмотрел выставку народных умельцев, развернутую в фойе театра. "Изначально, когда конкурс проходил впервые, многие не верили, что он получит такую популярность, и его география станет настолько широкой, как в этом году. Сегодня мы видим, что праздник удался, все больше представителей из городов России, а теперь уже и из других государств принимают участие в конкурсе. Осетинское пиво - не просто напиток для осетин, это то, с чем мы обращаемся к Всевышнему вместе с тремя пирогами", - сказал Битаров.

Третье место по результатам конкурса досталось сразу трем участницам - Кристине Албеговой из Пригородного района, Симе Хадиковой из Кировского района и Фатиме Битаровой, представлявшей Дигорский район. Завершила фестиваль культурная программа с участием вокальных и хореографических коллективов. Организаторами фестиваля "Ирон баганы - 2017" стали министерство культуры Северной Осетии, Центр традиционной культуры и этнотуризма "Фарн" и группа компаний "Бавария".