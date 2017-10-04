Правительство Сахалина сообщило о начала отопительного сезона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Отопительный сезон начался на территории Сахалинской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"В работу уже запущены 185 котельных из 226. К теплу подключено 73% жилищного фонда. В ближайшие дни этот показатель достигнет 100%: со снижением среднесуточных температур воздуха отопительный сезон начнется в Невельском и Южно-Курильском районах", - цитирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Александра Житкова.

На случай чрезвычайных ситуаций сформированы 104 аварийные бригады, в составе которых 689 человек и 293 единицы техники. По данным правительства области, во всех муниципальных образованиях создан 45-суточный запас топлива - около 95 тыс. тонн угля и 2,5 тыс. тонн жидкого топлива. На острова Кунашир, Шикотан и Итуруп до конца октября доставят дополнительно свыше 4 тыс. тонн дизтоплива.

"Решается вопрос об оказании помощи Северо-Курильскому городскому округу для закупки угля. Часть запасов твердого топлива здесь смыло потоками воды после прохождения мощного тайфуна. Имеющихся на складах запасов угля хватит до весны (отопительный же сезон длится в Северо-Курильске до июня - прим. ТАСС). В целом район полностью готов к прохождению отопительного сезона", - сказал глава округа Александр Серебряков.

При подготовке к зиме в Сахалинской области было заменено более 30 км ветхих сетей теплоснабжения и еще около 40 км водопроводных труб. В энергосистеме создан необходимый резерв мощности более 100 мегаватт. Все основные объекты жизнеобеспечения, по поручению губернатора Олега Кожемяко, получили резервные электрогенераторы.