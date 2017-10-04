Медведица с редким окрасом поселилась на Курильском озере на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Медведица с редким окрасом в виде белой манишки поселилась на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике на Камчатке. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
"Отличительная особенность двухлетней молодой самки, которая сегодня вместе с мамой и сестрой постоянно держится в бухте Северной Курильского озера, - белый шарф или манишка, обрамляющая шею, грудь и верхнюю часть спины животного. Отклонение от нормальной окраски определенного вида животных ученые называют аберрацией. Это довольно редкое явление, оно связано с генетическими отклонениями, естественным отбором и заслуживает отдельных исследований", - сообщила пресс-служба.
Специалисты предполагают, что, возможно, один из предков медвежонка был альбиносом, хотя ни его мать, ни сестра не имеют белых пятен. Вместе с тем, за всю историю научных наблюдений в заказнике медведи-альбиносы не встречались. Инспекторам доводилось видеть лишь бурого медведя с частично окрашенными белыми участками шерсти, а также зверя с контрастно белыми ушами и лапами.
Южно-Камчатский федеральный заказник имени Тихона Шпиленка находится под управлением ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". На его территории обитает крупнейшая охраняемая популяция бурых медведей в России (около 1 тыс. особей). Всего на территории Камчатки проживают около 21 тыс. особей этих хищников.