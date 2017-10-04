Военные медики РФ в новом госпитале в Алеппо принимают более ста пациентов в день

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АЛЕППО /Сирия/, 4 октября. /ТАСС/. Российские военные медики развернули новый госпиталь в Алеппо и принимают в нем более ста пациентов в день, сообщил журналистам начальник отдельного медицинского отряда Минобороны РФ Дмитрий Асессоров.
"Отдельный медицинский отряд Министерства обороны РФ прибыл в Сирию для оказания помощи местному населению, пострадавшему в период военного конфликта. Ежедневно прибывают к специалистам на обследование более ста граждан с патологиями. Основные травмы - последствия огнестрельных и осколочных ранений", - уточнил он.
Российские специалисты развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов, поскольку из-за международных санкций в Сирии не хватает качественных лекарств.
"Специалистов приехало много: окулисты, лор, невропатолог, терапевт, нейрохирург, анестезиолог, несколько полноценных врачебных бригад", - добавил Асессоров.
По просьбе сирийских коллег нейрохирург и анестезиолог прикомандированы к университетской больнице Алеппо. "Им катастрофически не хватает хирургов. Многие специалисты покинули страну или погибли во время обстрелов. Работать приходится сутками", - рассказал после очередной операции нейрохирург Константин Диких.
Практически все больницы города прекратили работу из-за боевых действий. После освобождения Алеппо от террористов в декабре 2016 года в город начали возвращаться мирные жители, многие из которых не видели врачей годами, сообщил врач университетской больницы Магран Аббас. "Нам очень не хватает специалистов такого уровня. В России очень хорошая медицинская школа, и нам есть чему поучиться", - добавил он.