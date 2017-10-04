Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с 85-летием гражданской обороны

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с 85-летием создания системы гражданской обороны РФ.
"Сегодня гражданская оборона обладает мощным материальным, техническим, кадровым потенциалом. Участвуя в спасательных операциях, вы действуете четко, слаженно и эффективно. Первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. И потому ваша служба пользуется неизменным уважением и авторитетом в обществе", - говорится в поздравлении главы государства, размещенном на сайте МЧС.
Путин отметил, что высокая ответственность и необходимость реагировать на новые вызовы ставит масштабные, востребованные временем задачи. "Важно активнее внедрять передовые технологии и оборудование, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков. Особое внимание уделять вопросам просвещения в области безопасности жизнедеятельности человека", - подчеркнул президент.
Он выразил уверенность, что сотрудники МЧС и сил ГО будут и впредь достойно выполнять свои служебные обязанности.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, общая группировка сил ГО превышает 1,2 млн человек. В состав гражданской обороны, являющейся государственной резервной системой по предупреждению крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, входят воинские спасательные формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, региональные поисково-спасательные отряды, внештатные военно-спасательные формирования и общественные организации и объединения.
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено "Положение о противовоздушной обороне территории СССР", с которого и началось создание системы гражданской обороны страны.