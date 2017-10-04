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МЧС России запустило в Telegram бота-спасателя

Общество
4 октября, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Бот, который дает инструкции по безопасному поведению в случае различных ЧС, в настоящее время уже набрал 400 подписчиков

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя, который подробно инструктирует, как вести себя при любой природной и техногенной чрезвычайной ситуации, а также в быту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций - от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами", - сказал собеседник агентства. Бот-спасатель под ником "Сотрудник МЧС" обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.

Для того, чтобы бот заработал в мессенджере Telegram, достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, - бытового, природного или техногенного характера.

На сегодняшний день бот-спасатель набрал уже более 400 подписчиков. "В ближайшее время разработчики планируют расширить сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира", - рассказал представитель МЧС. Все инструкции, которые дает "мобильный спасатель" основаны на рекомендациях спасателей МЧС России.

В министерстве пояснили, что бот-спасатель был создан для информирования населения о правилах безопасного поведения в различных ситуациях и повышения уровня культуры безопасности в целом.

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