МЧС России запустило в Telegram бота-спасателя

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя, который подробно инструктирует, как вести себя при любой природной и техногенной чрезвычайной ситуации, а также в быту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций - от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами", - сказал собеседник агентства. Бот-спасатель под ником "Сотрудник МЧС" обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.
Для того, чтобы бот заработал в мессенджере Telegram, достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, - бытового, природного или техногенного характера.
На сегодняшний день бот-спасатель набрал уже более 400 подписчиков. "В ближайшее время разработчики планируют расширить сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира", - рассказал представитель МЧС. Все инструкции, которые дает "мобильный спасатель" основаны на рекомендациях спасателей МЧС России.
В министерстве пояснили, что бот-спасатель был создан для информирования населения о правилах безопасного поведения в различных ситуациях и повышения уровня культуры безопасности в целом.