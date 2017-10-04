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"Почта России" доставила речными маршрутами около 50 тонн грузов в отдаленные районы Ямала

Общество
4 октября, 9:50 UTC+3

За период речной навигации сотрудники ямальского филиала "Почты России" выполнили 30 рейсов

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ТАСС, 4 октября. Сотрудники "Почты России" доставили речными маршрутами около 50 тонн грузов в отдаленные районы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за период речной навигации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления федеральной почтовой связи ЯНАО.

"За период речной навигации по рекам Обь, Щучья, Большая Обь, Малая Обь, Сыня сотрудники ямальского филиала "Почты России" выполнили 30 рейсов в отдаленные населенные пункты Шурышкарского, Приуральского, Ямальского районов, доставив жителям около 50 тонн почты и товаров народного потребления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за один рейс по почтовым маршрутам катер проходит более 2 тыс. километров, всего за летний период было пройдено около 60 тыс. километров.

"В пиковый период были задействованы "Метеоры" и паромы. Речная доставка почты, пенсий, детских пособий, а также продуктов и товаров народного потребления осуществляется с июня по октябрь. В период распутицы почтовики перейдут на авиадоставку, в зимний сезон почта будет доставляться через ледовые переправы при помощи автомобилей, "буранов" и вездеходов", - уточнили в управлении.

Отмечается также, что в труднодоступных пунктах, удаленных от районных центров, проживают около 70 тысяч жителей округа. Всего на территории округа оказывают услуги связи 92 стационарных отделения почтовой связи (ОПС), из них не имеют регулярного наземного сообщения и являются труднодоступными 25 ОПС. 

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